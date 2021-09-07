Olcay Kutluca, Sahil şarkısıyla stüdyoya giriyor
Sahne ve medya dünyasının sevilen isimlerinden Olcay Kutluca şarkı çıkartıyor. Sahil şarkısıyla stüdyoya girecek olan şarkıcı, elde edeceği geliri de sokak hayvanları için kullanacağını söyledi.
Söz ve müziği Burak Kaygısız'a ait olan Sahil ile dinleyicilerle buluşmanın hazırlığında olan Olcay Kutluca " Pop Rock karışımı bir şarkı olacak. Beğenileceğini düşünüyorum. Büyük kitlelere ulaştırmak isterim. Şarkı gelirlerini sokak hayvanları için kullanacağım " dedi.