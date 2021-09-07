Olcay Kutluca, Sahil şarkısıyla stüdyoya giriyor

Sahne ve medya dünyasının sevilen isimlerinden Olcay Kutluca şarkı çıkartıyor. Sahil şarkısıyla stüdyoya girecek olan şarkıcı, elde edeceği geliri de sokak hayvanları için kullanacağını söyledi.