Olcay Kutluca, Sahil şarkısıyla stüdyoya giriyor
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Olcay Kutluca, Sahil şarkısıyla stüdyoya giriyor

Olcay Kutluca, Sahil şarkısıyla stüdyoya giriyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sahne ve medya dünyasının sevilen isimlerinden Olcay Kutluca şarkı çıkartıyor. Sahil şarkısıyla stüdyoya girecek olan şarkıcı, elde edeceği geliri de sokak hayvanları için kullanacağını söyledi.

Söz ve müziği Burak Kaygısız'a ait olan Sahil ile dinleyicilerle buluşmanın hazırlığında olan Olcay Kutluca " Pop Rock karışımı bir şarkı olacak. Beğenileceğini düşünüyorum. Büyük kitlelere ulaştırmak isterim. Şarkı gelirlerini sokak hayvanları için kullanacağım " dedi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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