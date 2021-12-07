Olay yerindeki itirafa ömür boyu hapis cezası

BURSA (DHA) - BURSA'da kullandığı otomobili uçuruma sürerek eşi Esra Aşlar'ın (24) ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden, itiraz üzerine Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Batuhan Aşlar (42), olay yerine giden jandarma personeline 'Eşimin başını okşadım, ikimiz de ölecektik. Siz de sıkın kafama' dediği ortaya çıkınca 'Kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay kararı onadı.

Mudanya ilçesinde, 2009 yılının kasım ayında eski CHP İl Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'ın kullandığı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Aşlar'ın yanındaki eşi Esra Aşlar, yaşamını yitirdi. Yaralanan Batuhan Aşlar, taburcu olduktan sonra gözaltına alınıp işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Batuhan Aşlar hakkında eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda 2011 yılında verilen kararda Aşlar beraat etti.

Sanık avukatlarının itizarı üzerine kararı inceleyen Yargıtay, ömür boyu hapis cezasını onadı.