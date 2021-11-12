Olanlar Oldu filmi oyuncuları kim? Olanlar Oldu filmi konusu, oyuncuları ve Olanlar Oldu özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Olanlar Oldu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Olanlar Oldu filmini izleyecek olanların merak ettiği Olanlar Oldu konusu nedir, Olanlar Oldu oyuncuları kimler ve Olanlar Oldu özeti gibi konuları inceliyoruz.

OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hâlâ evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur. Bu olanlar herkes için hayırlısı olur mu olmaz mı? Bunu filmde hep birlikte göreceğiz.

OLANLAR OLDU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular:

Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2016

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017 Cuma

Senaryo: Ata Demirer

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