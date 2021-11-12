Olanlar Oldu filmi oyuncuları kim? Olanlar Oldu filmi konusu, oyuncuları ve Olanlar Oldu özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Olanlar Oldu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Olanlar Oldu konusu, özeti ve Olanlar Oldu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Olanlar Oldu filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Olanlar Oldu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Olanlar Oldu filmini izleyecek olanların merak ettiği Olanlar Oldu konusu nedir, Olanlar Oldu oyuncuları kimler ve Olanlar Oldu özeti gibi konuları inceliyoruz.
OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hâlâ evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur. Bu olanlar herkes için hayırlısı olur mu olmaz mı? Bunu filmde hep birlikte göreceğiz.
OLANLAR OLDU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular:
Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2016
Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017 Cuma
Senaryo: Ata Demirer