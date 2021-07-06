Okyanus Arıkan kimdir? Olimpiyatlara katılan Okyanus Arıkan kaç yaşında, nereli?

Yelken sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil edecek olan Okyanus Arıkan hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak. Bu isimlerden biri de Okyanus Arıkan oluyor. Peki, Okyanus Arıkan kimdir? Okyanus Arıkan kaç yaşında, nereli?

Okyanus Arıkan kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yelken sporlarıyla ilgilinen isimlerden olan Okyanus Arıkan hakkında Okyanus Arıkan kaç yaşında, nereli? Okyanus Arıkan hayatı ve biyografisi hakkında detayları derledik.

OKYANUS ARIKAN KİMDİR?

8 Temmuz 2004 yılında dünyaya gelen Okyanus Arıkan 17 yaşındadır.

Okyanus Arıkan, bir Türk yat yarışçısıdır. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Yelken'e katılmaya hak kazandı. Okyanus Arıkan, 8 Temmuz 2004 tarihinde İzmir'de doğdu. Altı yaşında yelken sporuna başladı. Başarılı sporcu on yaşında Türkiye milli yelken takımına kabul edildi ve ülkesinin en genç milli sporcusu oldu.

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok yarışma kazandı. Four-Seventy sınıfına geçmeden önce Optimist sınıfında yarıştı. İzmir Urla'daki ARM Urla Yelken Kulübü üyesidir.

OKYANUS ARIKAN TURNUVALARA KATILMAYA HAK KAZANDI

Portekiz'deki 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yakaladıkları başarıyla 470 kadınlar sınıfında Türkiye adına ilk kez olimpiyatlara gitme hakkını elde eden Beste Kaynakçı ile Okyanus Arıkan yurda geldi.

ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını Adnan Menderes Havalimanında Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, federasyon yetkilileri, sporcuların aileleri ve arkadaşları karşıladı.

Yarışların uzun, zorlu ancak güzel olduğunu belirten Beste Kaynakçı, "Bizi yaklaşık 1,5 sene önce bir araya getiren Federasyon Başkanımıza, federasyonun tüm çalışanlarına, kulübümüze, ailemize ve arkamızda olan herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Okyanus Arıkan da "Çok zorlu bir antrenman süreci geçirdik. Bunun sonucunda hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonrası için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Yarışlar güzel geçti. Daha da güzel olabilirdi ama kotayı aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye'nin 470 sınıfında kadınlarda ilk kotası olduğunu ifade eden Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da bu sınıfta ilk kez yarışlara katıldıklarını söyledi.

Sporcuların küçük yaşlardan bu yana ilkeli ve disiplinli bir çalışma düzenleri olduğunu vurgulayan Akdurak, şunları kaydetti:

"Biz birbirimize inandık. Hepimize gurur yaşatan bir başarı oldu. Onlar hep bana teşekkür ediyorlar. Ben de bize inanan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve onun nezdinde bütün bakanlık birimlerine teşekkür ediyorum. Bu hep birlikte yapılmış bir başarı. İnşallah daha güzel başarıları da beraber kutlayacağız. Çok kısa bir sürede alınmış bir başarı. Hepimiz için çok güzel ve tarihi bir an."