Okuryazar nasıl yazılır? TDK'ya göre okur yazar mı, okuryazar mı?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "okuryazar ". Peki, okuryazar nasıl yazılır? TDK'ya göre okur yazar mı, okuryazar mı yazılır?
Okur yazar kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Okuryazar nasıl yazılır? Okur yazar mı, okuryazar mı? TDK'ya göre okuryazar kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
OKURYAZAR NASIL YAZILIR? OKURYAZAR MI, OKUR YAZARMI?
Okur yazar: Yanlış
Okuryazar: Doğru
TDK'YA GÖRE OKURYAZAR NE DEMEK?
okuryazar
sıfat, (oku'ryazar)
Okuması yazması olan, öğrenim görmüş (kimse):
"Şimdi Diyarbakır'ın okuryazar gençlerinin hepsi beni tanıyor." - Halide Edip Adıvar