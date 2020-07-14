Okuryazar nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla okuryazar mı, okur yazar mı? Okuryazar ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "okuryazar". Peki, okuryazar nasıl yazılır? TDK'ya göre okur yazar mı, okuryazar mı yazılır?

Okuryazar kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, okuryazar TDK'ya göre nasıl yazılır? Okuryazar nasıl yazılır? Okuryazar mı, okuryazar mı? TDK'ya göre okuryazar kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE OKURYAZAR NASIL YAZILIR? Okur yazar: Yanlış Okuryazar: Doğru TDK'YA GÖRE OKURYAZAR NE DEMEK? okuryazar sıfat, (oku'ryazar) Okuması yazması olan, öğrenim görmüş (kimse): "Şimdi Diyarbakır'ın okuryazar gençlerinin hepsi beni tanıyor." - Halide Edip Adıvar