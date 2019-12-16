Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (2)
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Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (2)

EĞİTİME 1 HAFTA ARA Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erenler ilçesindeki çatısı yanan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nda okuyan öğrenciler ile görevli öğretmenler için eğitime 1 hafta ara verileceğini açıkladı.

16.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:10
Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (2)

EĞİTİME 1 HAFTA ARA 

Milli Eğitim Müdürü , ilçesindeki çatısı yanan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nda okuyan öğrenciler ile görevli öğretmenler için eğitime 1 hafta ara verileceğini açıkladı. Durmuş, "Okulumuzda 182 öğrenci, 10 öğretmen var. Öğrencilerimizin tamamı, önümüzdeki hafta Büyükesence Okulu'nda eğitim görecek. Bu hafta eğitime ara verecekler" dedi.


Kaynak: DHA
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