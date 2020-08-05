Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti Okulların açılmasına sayılı günler kalmışken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan; koronavirüsü bulaştırma riski en yüksek grubun 10-19 yaş olduğunu ve okullarda alınması gereken tedbirleri anlattı.

Kurban bayramı tatili ile birlikte artan koronavirüs vaka sayılarını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önümüzdeki 14 günün kurallara uyulması açısından önemli olduğunu ifade etti. Şimdi gözler 31 Ağustos'ta açılacak okullardayken Ceyhan, bulaşma riskinin en yüksek olduğu grubun 10-19 yaş arasındaki çocuk ve gençler olduğunu ifade etti.

RİSKLİ YAŞ GRUBU

Karar'da yer alan habere göre, bulaşma riski en yüksek grubun 10-19 yaş olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Belirti göstermemesi dezavantaj. Okuldan dönüşte evde yaşlıya bulaştırabilir" uyarısında bulundu. Okulda 1 metre sosyal mesafenin yetersiz olduğunu söyleyen Ceyhan, bunun 2 metre olması gerektiğini belirtti.Ceyhan "Sınıfa giriş çıkışlar çok iyi kontrol edilmeli. Bu da ikiye, üçe bölerek olur. Bu durumda çalışan ailelerin durumu belirsizleşiyor" dedi.

"ÇALIŞAN ANNE VE BABA AÇISINDAN ZOR"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan açıklanan tarih için erken denilemeyeceğini tablonun daha iyi olacağının garantisinin olmadığını belirterek, "Okulların açılması en zor karar. Virüsün mutasyon riski var. Bir dönem ara verilmesi de çok zor. Çocukları evde bırakacak olan çalışan anne ve baba açısından o da zor. Üzerine çok çalışılması gereken bir konu" şeklinde konuştu.

"OKULLARIN AÇILMASI EN ZOR VERİLEN KARAR"

Ceyhan "Okullardaki dezavantaj bulaşan çocukların çoğu hafif ve belirtisiz geçirdiği için farkına varamıyorsunuz. O çocuk evde daha riskli ağır seyredebilecek, yaşı yüksek, kronik hastalığı olan birine bulaştırdığı zaman anlayabiliyorsunuz bu da tedbir almanızı geciktiriyor. Hangi okul olduğunu bulup tedbir aldığınızda bulaşın üzerinden ay geçmiş oluyor. O yüzden okulların açılması her ülkede en zor karar verilen konulardan biri. Bir ülkede salgın başladığında ilk kapatılan yerlerden biri okul oluyor. Türkiye'yi düşünürseniz 18 milyon kişiden bahsediyoruz. Bunları kontrol etmek kolay değil" dedi.

"2 METRE MESAFE KURALI GEREKLİ"

Okullar açıldığında sınıflarda alınması gereken tedbirlere de değinen Bilim Kurulu üyesi, karma eğitimden söz edildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belli tedbirler alınacaktır ancak bu tedbirleri almak da kolay değil. Sayın Milli Eğitim Bakanının konuşmalarından anladığım kadarıyla karma eğitim uygulanacak gibi görünüyor. Bilim Kurulu önerilerinde 1 metre bir mesafeden bahsediliyor. Bu hiç güvenli olmayan bir mesafe. 1.5 metreden aşağısı tehlikeli. Hele de bir de çocuk maskesini çıkaracaksa bu mesafenin 2 metre olması lazım. Sınıfların çok iyi bir şekilde havalandırılması lazım. Giriş çıkışların çok iyi bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Bu da ancak sınıfları ikiye, üçe bölerek karma eğitimde bir kısmı internetten bir kısmı okulda yüz yüze yapılabilir. Birçok zorluğu olan ve karar vermekte zorlanılan bir konu. Şu anda dünyada ülkelerin tartıştığı konular arasında birinci sırada."