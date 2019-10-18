Okulları değiştirilen öğrencilerin velilerinden tepki

18.10.2019 15:08

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, depremde hasar gördüğü gerekçesiyle eğitime son verilen okuldaki öğrencilerin velileri, çocuklarının nakledilmek istendiği okulu beğenmediği için İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'a tepki gösterdi.

Nusratiye Mahallesi'ndeki 1 Kasım İlkokulunun, 26 Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan depremde hasar gördüğü tespit edildi.

Bunun üzerine okuldaki öğrencilerin başka bir okula nakledilmesine karar verildi.

Öğrenci velileri, çocuklarının nakledilmesi istenen okulu beğenmediklerini öne sürerek, o sırada okulda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'a tepki gösterdi.

Çok sayıda öğrenci velisi, okulun bahçesinde bir süre bekleyerek, Erdoğan'ın okul dışına çıkmasına izin vermedi.

Hüseyin Erdoğan, bazı velilerin araya girmesiyle bir öğretmene ait araçla okuldan ayrıldı.

Erdoğan, gazetecilerin sorularına, "Programlama yaparak, konuyu yeniden değerlendireceğiz. Burası devletin okulu, benim makam aracım da devletin aracı, burada bıraktım." yanıtını verdi.

Kaynak: AA