Okullara güvenlik görevlisi alımı! Temizlik görevlisi alımı yapılacak mı? Şartlar nelerdir? MEB hangi illerde personel alımı yapacak?
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Okullara güvenlik görevlisi alımı! Temizlik görevlisi alımı yapılacak mı? Şartlar nelerdir? MEB hangi illerde personel alımı yapacak?

İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) tarafından duyurudu. 20 şehirde çalışmak üzere toplam 25 bin temzilik işçisi alınacağı duyuruldu. Peki, başvuru şartları neler?

Okullara güvenlik görevlisi alımı! Temizlik görevlisi alımı yapılacak mı? Şartlar nelerdir? MEB hangi illerde personel alımı yapacak?
12.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:41

MEB HANGİ İLERDE PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Antalya, Elazığ, Bitlis, Düzce, Sinop, Aydın, Sakarya, Çankırı, Afyonkarahisar, Muş, Bingöl, Kahramanmaraş, Kars, Yalova, Çanakkale, Bayburt, Çorum personel alınacak iller arasındadır.

MEB PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

-Öğrenci olmamak,

ZİYA SELÇUK 'TAN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

CHP'li Fethi Gürer 'in TYP 'lilere kadro için verdiği soru önergesine cevap geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verilen cevaptageçtiğimiz eğitim öğretim döneminde TYP'de çalışmış personelin bu eğitim öğretim döneminde de (2020-2021) çalışması için tekrar talepte bulunacaklarını söyledi.

Bu kapsamda geçtiğimiz dönem TYP'de çalışmış, bu dönem de çalışmak isteyen fakat 3 ay kuralına takılan personeller yeniden başvurup başvuramayacakları önümüzdeki günlerde belli olacak.

MEB TARAFINDAN ALINACAK PERSONELİN ÜCRETİ NE KADAR?

Sigortaları devlet tarafından ödenecek personel, 9 ay çalışabilecek. 9 ay boyunca askeri ücret tutarında maaş alınacak.

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