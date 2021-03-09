Okullar tekrar kapanır mı? Okullar kapanacak mı? Bakan Selçuk açıklamalarda bulundu...

Okullar ne zaman kapanacak, kapanacak mı sorgusu son günlerde arttı. Normalleşme adımlarıyla birlikte MEB düşük, orta ve yüksek riskli illerde yüz yüze eğitimi kademeli olarak başlatmıştı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ise okullar tekrar kapanır mı, temmuzda kapacak mı? sorularını aratıyor. Bakan Selçuk açıklamalarda bulundu...

Okullarda yüz yüze eğitime ilişkin son dakika haberleri takip ediliyor. Bakan Ziya Selçuk, kademeli olarak yüz yüze eğitimin başladığı bugünlerde son durumun değerlendirmesini yaptı. Sınavların nasıl olacağına dair de detaylar paylaşıldı. Sınavların bir kısmı okullarda yapılmıştı, kalan kısmının da okullarda olmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Peki, okullar tekrar kapanır mı 2021?

OKULLAR KAPANACAK MI?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlamıştı. Yeni dönem 2020-2021 eğitim yılının ise 18 Haziran 2021 Cuma günü sona ermesi bekleniyordu. Normalleşme ile birlikte de yüz yüze eğitime kısmi olarak geçildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.'' ifadelerine yer verdi.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Koronavirüs salgınının durumuna göre yüz yüze eğitime bir süre ara verilmişti. Öte yandan yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlamıştı. Yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Buna göre nisan ayında bir ara tatil yapılmayacak.