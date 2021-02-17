Okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili ilan edildi? İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün okullar tatil mi?

Öğrenciler okula gitme hazırlığı yaparken kar yağışı nedeniyle kar tatil olup olmayacağını merak etti. Kar yağışı nedeniyle üz yüze eğitimde aksama oldu. Peki, okular ne zaman açılacak? Kar tatili kaç gün? Bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi?

15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak kar yağışı nedeniyle bazı ilerde tatil kararı alındı. Pek, İstanbul'da okullar tatil mi? Okular ne zaman açılacak? Kar tatili kaç gün? Hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Kastamonu ve Zonguldak'ta okullar kar nedeniyle tatil olurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul'da da yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklarken, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ARA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklarken, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.