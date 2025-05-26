Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı belli oldu. Pek çok veli ve öğrenci sosyal medyada ve arama motorlarında "Okullar ne zaman kapanacak?" diye sorarken, bazı haber sitelerinde yer alan "tatil erkene alınacak" iddiaları kafa karışıklığı yaratmıştı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı resmi takvime göre, eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihte öğrenciler karne heyecanı yaşayacak ve yaz tatiline başlayacaklar. Yaz tatili, öğrenciler için hem dinlenme hem de sosyal gelişim açısından önemli bir dönem olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

Yaz tatilinin ardından, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

1-5 EYLÜL ARASI UYUM EĞİTİMİ VAR

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

İLK ARA TATİL 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.