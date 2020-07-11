Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 - 2021 eğitim öğretim takvimi
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Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 - 2021 eğitim öğretim takvimi

Koronavirüs salgınının eğitimi de sekteye uğratması ile öğrenciler bir süre EBA TV aracılığı ile uzaktan eğitim şeklinde derslere katıldılar. MEB Bakanı Ziya Selçuk, okullar açılacak mı sorusunun yanıtını da verdi. Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 - 2021 eğitim öğretim takvimi
11.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:42

2020 - 2021 eğitim ve öğretim dönemi ne zaman başlıyor? Okulların eçılmasından hemen önce telafi eğitimlerinin yapılacağını duyuran MEB, okulların açılacağı gün için de tarih verdi. Covid-19 virüsü nedeniyle herhangi bir sorun olmadığı takdirde ilk okul zili 31 Ağustos'ta çalacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek bu nedenle okullar erken açılmış olacak. MEB'in bildirdiği yeni eğitim - öğretim takviminde;

* Okullar 31 Ağustos'ta açılacak.

* Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.

* Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak, 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

* İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak, 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

* İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek.

* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

2020 - 2021 MEB eğitim-öğretim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 - 2021 eğitim öğretim takvimi

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk dersler 31 Ağustos'ta başlayacak. Birinci dönemin ilk üç haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme ve yetiştirme kurslarından olmak üzere telafi eğitimi yapılacak. Telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk üç haftasında gerçekleştirilecek.

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