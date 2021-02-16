Okullar ne zaman açılacak? 2021 sömestr tatili ne zaman bitecek?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. 15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak. Böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak.. İşte yüz yüze eğitim detayları...

Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. 15 Şubat itibarıyla, kırsal mahalle ve köy okulları ile alınan kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçileceği açıklanmıştı. Bazı illerde eğitime başlanılırken bazı illerde kar yağışı nedeni ile yüz yüze eğitime ara verildi. Tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında ise yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulöncesi eğitim kurumlarıyla köy okullarında eğitim öğretim 15 Şubat Pazartesi başlamış ancak İstanbul da dahil olmak üzere bazı illerde olumsuz hava şartları nedeniyle bu açılış salı ve çarşamba günlerine ertelenmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yeni bir açıklamayla okulların açılışının bir gün daha ertelendiğini duyurdu.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Bu arada, kademeli yüz yüze eğitime geçiş öncesinde ülke genelindeki köy okullarında dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı. "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

Okulların yüz yüze açılış tarihi hakkında açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak

LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ SÜRECİ

Liseler yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek

Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.