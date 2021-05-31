Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar açılacak mı? Okulların açılış tarihi belli oldu mu? Okullar ne zaman kapanacak? MEB kullar açılıyor mu?

Okullar ne zaman açılacak? Binlerce öğrenciyi ilgilendiren ve son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alan okulların açılış tarihi internetten vatandaşlar tarafından aranmakta. 1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar açılacak mı? Okulların açılış tarihi belli oldu mu?

Koronavirüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmiş ve yüz yüze eğitime ara verilmişti. Son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alan okulların açılış tarihi internetten vatandaşlar tarafından aranmakta. Peki 1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kademeli normalleşme döneminin sonuna geldiğimiz bu günlerde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren okulların açılış tarihi merak edilmekte. 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme de yüz yüze eğitimin yeni eğitim yılında olup, olmayacağı hakkında Kabine Toplantısı'ndan çıkacak sonuçlar merak edilmekte. Şuan için yüz yüze eğitimin olup olmayacağı ve okulların ne zaman açılacağı bilinmemekte.

Ayrıca MEB, "Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesinde bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz 2021 tarihinde kapanacaktır.

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.