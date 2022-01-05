Okullar kapanacak mı? 2022 Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitim iptal mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okullar kapanacak mı? 2022 Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitim iptal mi?

Okullar kapanacak mı? 2022 Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitim iptal mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, yüz yüze eğitimle ilgili son noktayı koydu. Peki, Okullar kapanacak mı? Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitim iptal mi?

Koronavirüs salgınında tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülmesinde sonra yüz yüze eğitime ara verileceği beklentisi oluştu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili en net açıklama geldi. Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitim iptal mi? Okullar kapanacak mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili son noktayı koydu: Okullar kapanmayacak

Son Dakika! Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili son noktayı koydu: Okullar kapanmayacak

 Yüzde 63'lük özel okul zammında geri adım: TÜİK'in oranları dikkate alınacak

Yüzde 63'lük özel okul zammında geri adım: TÜİK'in oranları dikkate alınacak

 TÖZOK'ten özel okul ücretlerine yapılacak zam oranına ilişkin yeni açıklama

TÖZOK'ten özel okul ücretlerine yapılacak zam oranına ilişkin yeni açıklama

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title