Okullar kapanacak mı? 2022 Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitim iptal mi?

Koronavirüs salgınında tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülmesinde sonra yüz yüze eğitime ara verileceği beklentisi oluştu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili en net açıklama geldi. Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitim iptal mi? Okullar kapanacak mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

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