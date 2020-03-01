Okullar Arası Yıldız ve Gençler Eskrim Şampiyonası yapıldı

01.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:34

Malatya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Okullararası, Yıldız ve Gençler Eskrim Şampiyonası düzenlendi.

Merkez Spor Salonunda yapılan müsabakalarda sporcular epe, flöre ve kılıç dalında yarıştı.

Müsabakalarda Elif İlkay Sülü, Elif Naz Aktaş, Ecrin İspanakcı, Yağız Ali Turan, Yetkin Benan Turan, Ayşegül Demirdöven, Oğuz Kaan Özkan, Ömer Asıf Altın, Belemir Almira Dede, Nehir Fırat, Sibel Yavuz, Alp Kaan Güven, Hüseyin Erdoğan, Melike Baran Ajlan Doğan ve Elif Naz Koç dereceye girdi.

Derece yapan sporcular 16-20 Mart'ta Ankara'da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacak.

Kaynak: AA