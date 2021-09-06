Okula sivil mi gidilecek 2021? Google'dan "Okulun ilk günü 2021" özel doodle! Okullara forma ile mi gidilecek 2021?

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen biri de öğrenciler ve öğretmenler olmuştu. 2020 Mart ayından beri eğitime evlerinde online devam etmek zorunda kalan öğrencilerin ilk okul günü coşkusu sırasında pek çok sorunun yanıtı da merak ediliyor. Okula sivil mi gidilecek 2021? İşte, Google'dan "Okulun ilk günü 2021" özel doodle! Okullara forma ile mi gidilecek 2021? Okullara forma ile mi gidilecek 2021?

Okula sivil mi gidilecek 2021? Okullara serbest mi gidilecek 2021, bugün okula serbest mı gidilecek 2021? Okullara forma ile mi gidilecek 2021? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 6 Eylül Pazartesi günü ders başı yapıyor. Peki, Okullara forma ile mi gidilecek 2021?

OKULUN İLK GÜNÜ SİVİL Mİ GİDİLECEK 2021?

2021 202 Eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle başladı. 2 Temmuz'da karne alan milyonlarca öğrenci yaz tatiline girmişti. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte artık okullar da kapıların öğrencilere açtı. Türkiye genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi bugün itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Okullarda üniforma zorunluluğu ya da kıyafet serbestliği her okula göre değişen bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kıyafet serbestliğini okulların tercihine bıraktığını geçtiğimiz yıllarda açıklamıştı. Okullarda kıyafet serbestliği kararının 2021-2022 eğitim öğretim yılında da uygulanması bekleniyor. Ancak bu karar her okulun yönetim kurulu kararı ile netleşecek.