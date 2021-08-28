Okula serbest mi gidilecek 2021?
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Okula serbest mi gidilecek 2021?

Okula serbest mi gidilecek 2021?
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Yüz yüze eğitime devam etme kararının alınmasının ardından "Okula serbest mi gidilecek 2021?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Okullarda serbest kıyafet süreci, pek çok ebeveyn ve öğrencinin gündemindeki konulardan birisi olmaya devam ediyor. Okullarda kıyafet serbest mi 2021? Okullara serbest kıyafetle gidilebilecek mi?

Okula serbest mi gidilecek 2021? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda alınan bir karar ile okullarda serbest kıyafetle gitmenin mümkün olduğunun açıklanmasıyla birlikte pek çok okul bu kurala riayet etmişti. Peki, 6 Eylül'de başlayacak yeni dönemde okullarda kıyafet serbest mi 2021? Okullara serbest kıyafetle gidilebilecek mi? Okula serbest mi gidilecek 2021? İşte, merak edilen o detaylar

OKULA SERBEST Mİ GİDİLECEK 2021?

Okullarda kıyafet serbestisi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tercihine bırakılmış bir husustur. Okullar dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyacak, isterse de okula has üniforma alınmasını şart koşabilecek.

Bu durumla ilgili net bilgi okuldan okula değişmekte bu nedenle okul yönetimlerinden en doğru bilgi alınabilecektir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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