Okula gitmek zorunlu mu, mecburi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, milli eğitim müdürlüklerine "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler" konulu rehber gönderdi. Peki, okula gitmek zorunlu mu? İşte detaylar…

İlkokul, ortaokul ve liselerin tüm kademelerinde okullar 6 Eylül 2021'de açılacak. Bakan Özer, okula gitmek zorunlu mu, yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak gibi sorulara da açıklık getirdi. Peki, okula gitmek zorunlu mu, mecburi mi?

OKULLARDA UYGULANACAK TEDBİRLER

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelmelidir ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilir.

Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenir ve okullara gerekli bildirim yapılır.

Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilir ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılır.

Veli ve ziyaretçilerin salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dâhil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemelidir.

Ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde mümkün olduğu kadar açık kalmalı ve doğal havalandırma sağlanmalıdır.

Öğrencilerin evlerinde veya okul dışında egzersizler yapması özendirilmelidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılmalıdır. .

Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanmalı ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri konulmalıdır.

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak.

Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ders süreleri, sınıf boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Özer, "Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12'nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır."