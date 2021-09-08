Okula gitmek zorunlu mu? MEB açıkladı! Okula gitmek tercihe mi bağlı?

6 Eylül tarihinde açılan okulların ardından "Okula gitmek zorunlu mu? Okula gitmek tercihe mi bağlı?" sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, haftada 5 gün okula gitmek zorunlu mu?

Okula gitmek zorunlu mu? Okula gitmek tercihe mi bağlı? konuları araştırılıyor. Yüz yüze eğitim zorunluluğunun hangi kademeler için geçerli olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Bu bağlamda "Bütün sınıflar okula gidecek mi, haftada kaç gün yüz yüze eğitim var?" soruları araştırılıyor. İşte yüz yüze eğitim süreciyle ilgili merak edilenler...

YÜZ YÜZE EĞİTİM TÜM SINIFLAR İÇİN ZORUNLU MU?

Tüm kademelerde eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim, Kovid-19 tedbirleri ile 6 Eylül'de tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün ve tam zamanlı olarak başlatılacak.

Eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Bu süreçte Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Öte yandan, vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.

HAFTADA 5 GÜN OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Öğrencilerin haftada 5 gün okula gitmesi zorunlu olacak ve geçen yıllarda olduğu gibi devam zorunluluğu olacak. Özürsüz/raporsuz yüz yüze eğitime katılmayan öğrencilerin devamsızlık verileri sisteme işlenecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

HAFTADA KAÇ GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR?

Eskisi gibi haftada 5 gün gerçekleşecek olan eğitim-öğretim faaliyetleri, koronavirüsle mücadele tedbirleri ile gerçekleştirilecek. Bu tedbirlere uygun şekilde okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının tamamında yüz yüze eğitim Pazartesi-Cuma arası günlerde gerçekleştirilecek.

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDİYOR MU?

Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.Öte yandan, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak.