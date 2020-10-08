Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor

Pandemi dolayısıyla taşımalı eğitimin olmaması sebebi ile Tekman'da ikamet eden öğrenci Niyazi Tepeli, haftanın beş günü eğitiminden geri kalmamak için 25 kilometre uzaklıktaki okuluna yürüyerek gidip geliyor.

Erzurum'un Tekman İlçesinde yaşayan 12. sınıf öğrencisi Niyazi Tepeli, pandemi döneminde taşımalı eğitim sisteminin olmaması nedeniyle 25 kilometre uzaklıktaki okuluna yürüyerek gidip gelmek zorunda kalıyor.

GÜNDE 50 KİLOMETRE YOL GİDİYOR

Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi Niyazi Tepeli, "Her gün sabahları erkenden kalkıp eğitim için 25 kilometre uzaklıktaki okuluma gidiyorum. Akşamları ise yine 25 kilometre yolu yürüyerek evime geliyorum. Taşıma olmadığı için eğitimim için günlük 50 kilometre yol gidip geliyorum. Korona nedeni ile araçlar yolda beni almıyor. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere tüm yetkililerden bu soruna çare bulmalarını istiyorum. Bizler doğuda yaşadığımız için şartlar çok zor. Önümüz de kış. Batıdaki öğrencilerle aynı şartlarda sınavlara giriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı