Okul Sporları Karate Müsabakaları sona erdi
Bilecik'te gerçekleşen Okul Sporları Karate Müsabakaları sona erdi.
Bilecik'te gerçekleşen Okul Sporları Karate Müsabakaları sona erdi.
Minik, Yıldız ve Gençler kategorilerinde yapılan müsabakalar, kata ve kumite stillerinde birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne oldu.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik Hizmetleri Müdür Vekili Yeşer Karabulut, Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş ve öğretmenler tarafından takdim edildi. - BİLECİK