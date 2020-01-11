11.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:14

Bilecik'te gerçekleşen Okul Sporları Karate Müsabakaları sona erdi.



Minik, Yıldız ve Gençler kategorilerinde yapılan müsabakalar, kata ve kumite stillerinde birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne oldu.



Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik Hizmetleri Müdür Vekili Yeşer Karabulut, Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş ve öğretmenler tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA