Antalya'dan kahreden haber! Okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
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Antalya'dan kahreden haber! Okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'dan kahreden haber! Okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kahreden haber geldi. Nevraz A. isimli 3 yaşındaki küçük kız, okul servisinin altında kalmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3590 Sokak üzerinde yaşanan olay, büyük üzüntü yarattı. Mahallede ikamet eden Suriyeli ailenin çocuğu Nevraz A., E.D.'nin kullandığı 07 C 0640 plakalı öğrenci servisi altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARACIN ALTINDAN İTFAİYE ÇIKARDI

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Nevraz A.'yı servis aracının altından çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Anne, kızının aracın altından çıkartılmasını gözyaşları içinde izledi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Nevraz, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Antalya'dan kahreden haber! Okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Servis sürücüsü E.D., polis tarafından gözaltına alındı. Nevraz'ın cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'dan kahreden haber! Okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldüMinik Nevraz'ın annesi, itfaiye ekiplerinin çocuğu kurtarma çabasını gözyaşları içerisinde izledi

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