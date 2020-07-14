Okul müdürünü makamında vuran saldırgan eski ortağı çıktı İZMİR'in Konak ilçesi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Halil İbrahim Yüksel'in, makamında silahlı saldırısına uğradığı V.E. ile eski ortak olduğu, olayın alacak meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Halil İbrahim Yüksel'in, makamında silahlı saldırısına uğradığı V.E. ile eski ortak olduğu, olayın alacak meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 431 Sokak'ta bulunan Konak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, V.E., Müdür Halil İbrahim Yüksel ile görüşmek için okula geldi. V.E. ile makam odasına girdiği Yüksel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de V.E. üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp, Yüksel'e ateşledi. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Yüksel, kanlar içerisinde yere yığılırken, V.E. kaçtı. Ambulansla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halil İbrahim Yüksel, tedavi altına alındı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTIOlayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis, kısa süre sonra V.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. V.E.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, ikilinin daha önce ortak özel okul işlettiği, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu, silahlı kavganın da bu nedenle çıktığı saptandı.'BİR ANDA KENDİMİ KAYBETTİM'

V.E.'nin ifadesinde, "En fazla beş dakika konuştuktan sonra tartışmaya başladık. Sonrasında anda sinirlerime hakim olamayıp, kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA