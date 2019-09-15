'Okul gıdası' logosu uygulamasına 1 yıl erteleme

15.09.2019 15:13

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların bünyesindeki gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda 'Okul Gıdası' logosunun kullanımına ilişkin süre 1 yıl ertelendi.



Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda 'Okul Gıdası' logosunun kullanımına ilişkin sürenin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.



Tural: "Okul Gıdası Logosu Uygulaması'na 7 Eylül 2020 tarihine kadar süre tanındı"



Başkanvekili Tural konuyla ilgili açıklamada. "Tarım ve Orman Bakanlığının 'Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları için gıda işletmecilerine 7 Eylül 2020 tarihine kadar süre tanındı" dedi.



"Kantinci esnafımıza hayırlı olsun"



Tural, kantinci esnafının logo uygulamasına hazır olmadığını belirterek, "Şu an okullarımızda logolu ürün yok. Kantinlere ürün getiren tedarikçi firmaların ürettiği logolu ürün sayısı çok kısıtlı. Bu ürünlerle zaten esnafımızın kantinleri açmaları, kiraları karşılamaları, mümkün değil. Bu nedenle uygulamanın bir yıl ertelenmesini doğru buluyoruz. Uygulamanın ertelenmesinden dolayı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Necmettin Erkan'a esnafımız adına teşekkür eder kararın kantinci esnafımıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA