Okul çıkışında cinayet davasında karar

Bahçelievler'de aynı lisede okuduğu 15 yaşındaki Mert Emre Karagöz'ü okul çıkışında öldürdüğü iddia edilen aynı yaştaki M.K'ya 20 yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan suça sürüklenen çocuk sanık M.K. ile öldürülen Mert Emre Karagöz'ün babası Nihat Karagöz ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen baba Nihat Karagöz, olayın planlı ve kasıtlı bir eylem olduğunu ifade ederek, "Olayı yapan kişinin okulun önüne gidip beklediği, soğukkanlılıkla sanki silahı eğitim almış gibi kullandığı ortadadır. Daha sonra da silahı sakladığı bir gerçektir. Planlı yaptığı apaçık ortadır. Çocuğum bunu hak etmemişti." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Hikmet Gültekin, M.K'nin Mert Emre Karagöz'ün "çocuğu tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Son savunması sorulan M.K, silahı silahlara olan merakı ve asker uğurlamalarında kullanmak üzere aldığını, bu silahla ne Mert Emre Karagöz'ü ne de başkalarını vurup öldürmeyi düşünmediğini savunarak, "Suç işlemek istemedim. Olay günü tesadüfen yolda görünce arkadaşlarıyla yaptıkları aklıma geldi. Sinirlendim, onu korkutmak istedim. Bu gayeyle yanına giderek ateş ettim. Ben silah kullanmasını bilen birisi değilim. Nasıl olduğunu anlamadım. Çok pişmanım. Bir an düşüncesizce yaptığım hata neticesinde hayatımı kararttım. Adaletinize sığınıyorum." diye konuştu.

Mahkeme, M.K'yi Mert Emre Karagöz'ü av tüfeğiyle ateş etmek suretiyle kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. M.K'nin eyleminde tasarlama unsurunun oluşmadığı kanaatine varan mahkeme, bu maddenin ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, M.K. suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğundan, yaşının küçük olması, suçun işleniş biçimi ve suç kastının yoğunluğunu dikkate alarak, cezayı 20 yıla düşürüp sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma bittikten sonra Mert Emre Karagöz'ün annesi Nurgüzel Karagöz, "Ceza verirken çocuk da silahı alırken çocuk muydu? Benim masumumun kanı yerde kaldı. O bir kişiyi değil, 5 kişiyi öldürdü. Beni öldürdü, ağabeyini öldürdü, ablasını öldürdü, babasını öldürdü. Hepimizi öldürdü. Ben pırlanta gibi üç tane evlat yetiştirdim. Bu adalet değil." ifadelerini kullandı.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 15 yaşında olan, suça sürüklenen çocuk M.K'nin, 7 Kasım 2018'de pompalı tüfekle aynı okulda okuduğu maktul Mert Emre Karagöz'ü, üç kez ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Tespit edilemeyen bir nedenle M.K'nin husumet beslediği maktulü, yapmış olduğu plan çerçevesinde, satın aldığını iddia ettiği pompalı tüfekle tasarlayarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, pompalı tüfeğe de ulaşılamadığı kaydedildi.

İddianamede, M.K'nin, "çocuğu veya beden, ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA