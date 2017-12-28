Okul bahçesinde yaralanan çocuklar o anları anlattı



GAZİANTEP - Gaziantep'te okul bahçesinde oyun oynarken açılan ateş sonucu yaralanan çocuklar olay anını anlattı.

Gaziantep'te okul bahçesinde oynarken pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan 5 çocuk taburcu edildi. Çocuklar, okulda oyun oynadıklarını sırada silah sesi duyduklarını ve vücutlarında ağrı hissettikten söyledi.

Olayda göğsünden ve kolundan yaralanan 13 yaşındaki Hakan Damlen okul bahçesinde top oynadıkları sırada yaralandığını belirterek, "Okulda maç oynarken birden göğsümde bir ağrı hissettim. Eve annemin yanına geldim göğsüm kanıyordu. Göğsümden saçmalar çıktı" dedi.

Hakan Damlen'in annesi Güllü Damlen ise, "Oğlum göğsün ağrıyor diye geldi açtık baktık kan geliyor. Hemen hastaneye götürdük. Ben çocuğuma nerede oldu dedim okulun içinde top oynarken oldu dedi" şeklinde konuştu.

Elinden yaralanan Hüseyin Hoşgör de, "Okul bahçesinde maç oynuyorduk. Birden silah patladı suratıma geldi. hastaneye gittim" ifadelerini kullandı. Karnından ve ayağından yaralanan 14 yaşındaki Eren Öztekin ise, "8 kişi top oynuyorduk. Birden silah sesi geldi ve yaralandım" şeklinde konuştu.

Ali Kemal Ulusoy elinden yaralandığını belirterek, "Okul bahçesinde diğer arkadaşlarım top oynuyordu. Bir den silah sesi geldi ve elimde acı hissettim. Teyzemle yengem beni hastaneye götürdü" sözlerini kullandı.

Bacağından yaralanan Zemzem Damlen de kardeşini okuldan almaya gittiğini belirterek, "Okula kardeşimi almaya gittim. Orada silah sıkıldı bacağıma değdi. Kimin ateş ettiğini görmedim. Bacağımdan kan gelince yaralandığımı fark ettim" diye konuştu.