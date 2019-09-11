Okul bahçesinde hasat yapıldı, yemekler pişirildi

11.09.2019 16:22

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki Gümeli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştirmeye başladı. Ürünler, öğretmenler tarafından hazırlanarak öğrencilere ikram edilirken, bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesinde 108 öğrencinin eğitim gördüğü Gümeli İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenciler, okul müdürü Soner Arslanoğlu ve öğretmenlerin desteğiyle geçen dönem okul bahçesinde zirai ve peyzaj atölyesi oluşturdu. Öğrenciler ve öğretmenler, 3 ay süren çalışmaların ardından yerli tohum kullanarak araziye fasulye, domates, biber, patates ve soğan dikti. Yaz tatilinde bahçenin bakımını da ihmal etmeyen öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte ilk hasatlarını yaptı. Öğretmenler, öğrencilerin topladıkları ürünleri pişirerek öğle arasında öğrencilere ikram ederken, artan ürünler ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Okul Müdürü Soner Arslanoğlu, öğrencilerin sosyal becerilerini arttırmak amacıyla zirai tasarım beceri atölyesi oluşturduklarını belirterek, "Alt yapısına yaklaşık 4 ay önce başlanan alanda öğrencilerimizle birlikte toprak dökerek fasulye, domates, biber, patates, soğan gibi sebze ve meyveler diktik. Yaz tatiliyle birlikte öğrencilerimiz zaman zaman gelerek ürünlerin sulamasını ve bakımını yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte mahsulleri toplamaya başladık. Toplanan ürünler öğretmenlerimiz pişirip yemek haline getirerek öğle arasında öğrencilerimizce ikram ediyorlar. Öğrencilerimiz ise artan ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz çok mutlu, derslerine de çok önemli ve güzel etkisi oluyor. Bu eğitim-öğretim döneminde aynı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA