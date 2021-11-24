Oktay Saral kimdir? Oktay Saral kaç yaşında, nereli? Oktay Saral hayatı ve biyografisi!

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OKTAY SARAL KİMDİR?

Oktay Saral, 18 Mart 1967'de Trabzon'da doğdu.

Babasının adı Mehmet, annesinin adı Emine'dir.

İnşaat Mühendisi; Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Serbest inşaat mühendisliği yaptı. Beş yıl boyunca 1. Amatör Kümede futbol oynadı.

1999 yılında Of Belediye Başkanı seçildi ve bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü.

Of Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı, Ofspor Kulübü Başkanlığı, Kızılay Of Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu.

12 Haziran 2011 yılında yapılan 24. dönem Milletvekili seçimlerinde Ak Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili olarak seçilen Saral, Ak Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

Aynı zamanda TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonu üyeliği yaptı.

TBMM Arabistan dostluk grubu saymanlığı görevini de devam etmiştir.

6 Haziran 2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge 13. sırada aday gösterildi.

12. sıradaki gazeteci Markar Eseyan Meclis'e girerken, 13. sıradaki Oktay Saral Meclis dışında kaldı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Baş Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Saral, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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