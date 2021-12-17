Oktay Kaynarca sessizliğini bozdu! Böyle açıkladı

Gazetecilerle sohbet eden Oktay Kaynarca, yeni bir proje ile önümüzdeki yıl eylül ayında seyirci ile buluşacağını müjdeledi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Kaynarca, "Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna ise, "Kimse yok. Olması için dua edin" diyerek güldürdü.

Kaynarca'nın lansmanına Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem, Ozan Akbaba ve Nihat Odabaşı gibi isimler katıldı.

Aslantuğ, "Abisi olarak Oktay'ı yalnız bırakmak istemedim. Bahtı açık olur umarım" dedi.

"ÇOK ÖZEL BİR KOLEKSİYON OLDU"

Oktay Kaynarca, koleksiyon için çok özel parçalar çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Shakespeare'in 'Hayat bir sahnedir' sözünden yola çıktık. Her birimiz hayatta birer oyuncu olduğumuz için o sahneye çıkarken tiyatro sahnesinde yer alıyormuşçasına hazırlıklı olmalıyız. Giydiklerimiz karakterimizi yansıtır. Bunun için her tasarım özel olmalıdır. Tasarım ve numune aşaması dahil tüm süreçlerde Kiğılı ile birlikte yol aldığım markamızın stil sahibi erkeklerin giyim tercihlerinde yeni bir dokunuş yapacağı için çok mutluyum.

'En İyi Halin' söylemi üzerinde durarak bunu bir söylemden çıkartıp gerçeğe dönüştürmek için çok çaba sarf ettik. Koleksiyon için çok özel parçalar çalıştık; kasketler, deri ve yün eldivenler, özel tasarlanmış deri ve kürklerin bir arada kullanıldığı ürünler, hafta sonu rahatlığı için tasarlanmış şık spor parçalar ve elbette vazgeçilmezim takım elbiseler, gömlekler, kaban, mont ve ceketler. 'Benim en iyi halim Oktay Kaynarca halim' diyerek, herkesi bu ayrıcalığı yaşamak üzere ürünlerimizi deneyimlemeye davet ediyorum."