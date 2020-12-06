Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız

Geçtiğimiz günlerde, Maltepe'de bir oteldeki çekimler için hazırlık yapan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin set çalışanları, alkollü ve uyuşturucu etkisinde olan kişiler tarafından saldırıya uğramıştı. Dizinin başrollerinden Oktay Kaynarca, kadın çalışanlara saldıran zorbalar hakkında "Onlar profesyonel, biz onlarla başa çıkamayız" dedi.

Önceki gün Ulus'ta görüntülenen Oktay Kaynarca, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Maltepe'de yapılan çekimlerinde kadın çalışanlara saldıran zorbaları sert bir dille eleştirdi. Usta oyuncu, "Adamların 50 tane suç dosyası var. Onlar profesyonel, biz onlarla başa çıkamayız" dedi.

"HAKKIMDA SUÇ DUYURUSU OLABİLİR"

Milliyet'in haberine göre, saldırganların, "Bizi ölümle tehdit etti" iddialarına oyuncu, "Orada bir tartışma oldu. Biz de onlara bağırdık. Ama tabii kendilerini kurtarmak için söylemediğimiz şeyleri, söylemişiz gibi aktarıyorlar. Hakkımda suç duyurusunda bulunmuş olabilirler. Yarın savcılığa gideceğim ve öğreneceğim her şeyi" karşılığını verdi.