Oktay Gürtürk kimdir? Oktay Gürtürk kaç yaşında, nereli? Oktay Gürtürk biyografisi!

Aşk Çiçeğim adlı şarkısıyla önemli bir başarı kazanan şarkıcı müzik kariyerine, yaptığı albümler ve diğer müzikal çalışmalarla devam eden Oktay Gürtürk kimdir? Oktay Gürtürk kaç yaşında, nereli? Oktay Gürtürk mesleği nedir? Oktay Gürtürk hayatı ve biyografisi nedir?

Aşk Çiçeğim adlı şarkısıyla önemli bir başarı kazanan şarkıcı müzik kariyerine, yaptığı albümler ve diğer müzikal çalışmalarla devam eden Oktay Gürtürk kimdir? Oktay Gürtürk kaç yaşında, nereli? Oktay Gürtürk mesleği nedir? Oktay Gürtürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OKTAY GÜRTÜRK KİMDİR?

Oktay Gürtürk, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Elazığ'da geçiren ve kendi deyimiyle 30 yıla yakın bir sahne geçmişi olan Oktay Gürtürk, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgileniyor.

Profesyonel müzik hayatına 1988 yılında başlayan Oktay Gürtürk, ilk olarak Ankara'da sahne almaya başladı. Bu şehirde pek çok mekanda sahne alan şarkıcı kariyerine daha sonra İstanbul'da devam etme kararı aldı. İlk albümünü 2000 yılında çıkaran Oktay Gürtürk 2007 yılında çıkardığı "Yiğit Yaralı Olur" albümü ile tanınmaya başladı.

Futbolla da ilgili olan Oktay Gürtürk, Galatasaray ve Elazığspor taraftarı. Aşk Çiçeğim adlı şarkısıyla önemli bir başarı kazanan şarkıcı müzik kariyerine, yaptığı albümler ve diğer müzikal çalışmalarla devam ediyor. Oktay Gürtürk'ün en bilinen eserleri ise şunlar; Yiğit Yaralı Olur, Kara Köprü Narlıktır, Baboş ve Emmoğlu Ele Benzer.