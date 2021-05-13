Öksüz kalan yavru tilkiler böyle kurtarıldı
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Öksüz kalan yavru tilkiler böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / NEVZAT YÜCEL - Haberler | Güncel

Öksüz kalan yavru tilkiler böyle kurtarıldı Sivas'ın Suşehri ilçesinde sulama havuzunda mahsur kalan 2 tilki yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öksüz kalan yavru tilkiler böyle kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde sulama havuzunda mahsur kalan 2 tilki yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yalnızbağlar Mahallesi'nde sulama havuzunun arkında 2 yavru tikli olduğunu görev vatandaşlar, yavruları kurtarmak için kolları sıvadı. Sonuç alamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yavrular boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden sağ olarak çıkartıldı. Yavruların annesinin ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Öksüz kalan yavru tilkiler böyle kurtarıldı
Öksüz kalan yavru tilkiler böyle kurtarıldı
Öksüz kalan yavru tilkiler böyle kurtarıldı
Öksüz kalan yavru tilkiler böyle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEVZAT YÜCEL

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