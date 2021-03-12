OKC Thunder - Dallas Mavericks Knicks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün OKC Thunder - Dallas Mavericks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler OKC Thunder - Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, OKC Thunder - Dallas Mavericks maçı gerçekleşecek. Peki, OKC Thunder - Dallas Mavericks hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

OKC THUNDER - DALLAS MAVERİCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, OKC Thunder - Dallas Mavericks maçı, Oklahoma'da Chesapeake Energy Arena'da oynanacak. OKC Thunder - Dallas Mavericks maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

OKC THUNDER - DALLAS MAVERİCKS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 12 Mart Cuma günü oynanacak. OKC Thunder - Dallas Mavericks maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.