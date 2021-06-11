Okay Yokuşlu'nun eşi kimdir? Melisa Kerman kaç yaşında, aslen nerelidir?

A Milli Takım'ın başarılı orta sahası Okay Yokuşlu ile 2019 yılında hayatını birleştiren başarılı Voleybolcu Melisa Kerman kimdir? Melisa Kerman kaç yaşında, aslen nerelidir?

A Milli Takım'ın başarılı orta sahası Okay Yokuşlu ile 2019 yılında hayatını birleştiren başarılı Voleybolcu Melisa Kerman kimdir? Melisa Kerman kaç yaşında, aslen nerelidir?

MELİSA KERMAN KİMDİR?

Voleybolcu olan Melisa Kerman, 7 Şubat 1994 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Kerman, kariyerini İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı'nda sürdürüyor.

Başarılı voleybolcu, 86 kg ve 1,91 cm boyunda. Melisa Kerman, 2001 yılında Arkas Spor Kulübü'nde forma giydi ve 2018 yılında İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımına transfer oldu.

Kerman, 11 yaşından bu yana voleybol oynuyor. 2005-2009 döneminde Karşıyaka İzmir, 2009-2011'de TVF Spor Lisesi, 2011-2012 Vakıfbank Türk Telekom, 2012-2012 Karşıyaka'da forma giydi.

25 yaşındaki Melisa Kerman 2011 Yılında milli takım formasıyla Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.