Okan Nasuhoğlu kimdir? Karikatürist Okan Nasuhoğlu neden öldü, nasıl öldü?

İstanbul Ataşehir'de kaldığı otelde cansız bedenine ulaşılan karikatürist Okan Nasuhoğlu kimdir? Karikatürist Okan Nasuhoğlu neden öldü, nasıl öldü?

Okan Nasuhoğlu kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Pek çok çizim yaptığı videosu bulunan Okan Nasuhoğlu, birçok dergide de çizimleriyle adından bahsettirdi. Kimi zaman politik çizimleri de tepki topladı.

OKAN NASUHOĞLU KİMDİR?

1990 yılında, maden şehri Zonguldak'ta doğmuştur. Bir çok dergi ve gazetelerde Karikatürist olarak eserleri yayınlanmıştır. Şiir çalışmalarına da devam etti.

Karikaturabi kullanıcı adıyla Youtube kanalını kullanan Okan Nasuhoğlu hayatını kaybetti.

OKAN NASUHOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Şenlik Sokak'ta yer alan bir otelin görevlileri iddiaya göre, 603 numaralı odada kalan ve bir süre kendisinden haber alınamayan Okan Nasuhoğlu'nun odasını kontrol etti. Görevliler genç karikatüristin yanında bir düzenekle hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.

İLGİNÇ BULGULARA ULAŞILDI

Sabah'ın haberine göre, polise ihbarda bulunan otel çalışanları ambulans çağırdı. Otele gelen sağlık ekibi Okan Nasuhoğlu'nun öldüğünü tutanak altına aldı. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarında ilginç bulgulara ulaşıldı.

BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ

Okan Nasuhoğlu'nun başına poşet geçirildiği, boğaz bölümünden poşetin bantla bağlandığı belirlendi. Ayrıca bir ucu poşetin içinde bulunan bir hortumun diğer ucunun ise helyum gazı tankına bağlı olduğu görüldü. Nasuhoğlu'nun tankı açıp helyum gazıyla intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Nasuhoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesinin ardından memleketi Zonguldak'a götürülerek toprağa verildi. Polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.