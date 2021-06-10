Okan Mermer Kimdir ?
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Okan Mermer Kimdir ?

Okan Mermer Kimdir ?
Bültenler - Haberler | Güncel

Okan Mermer Karabük'ün Eskipazar ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Karabük'te tamamlayan Mermer, lise ve üniversite eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

Aktif çalışma hayatına lise yıllarında başlayan Okan Mermer üniversite yıllarında Network marketing sektöründeki girişimleri ile devam etmiştir. Sonrasında Türkiye'de faaliyet gösteren bir çok yerli ve global perakende markalarındasatış stratejisini baz alarak sırasıyla farklı departmanlarda yöneticilik yapmıştır.

2016 yılı içerisinde radikal bir karar alarak perakende sektörüne veda eden Mermer, sektör değişikliğini etkinlik & organizasyon alanında sürdürmüştür. Düzenlenen bir çok Defile, gala, ödül törenleri ve açılış organizasyonlarına imzasını atmıştır.

Halihazırda büyük kurumsal bir eğitim merkezinin de PR danışmanlığını üstlenen Mermer, üniversiteler içerisinde düzenlenen etkinlikler, aktiviteler, konser ve sempozyumlarda bağlı olduğu kurum adına çalışmalar sürdürmektedir.

Kaynak: Bültenler

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