Okan Kurt kimdir? Okan Kurt hayatı ve biyografisi! Okan Kurt kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Okan Kurt kimdir? Okan Kurt hayatı ve biyografisi! Okan Kurt kaç yaşında, nereli?

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Okan Kurt kimdir? Okan Kurt hayatı ve biyografisi! Okan Kurt kaç yaşında, nereli?

Okan Kurt ismi son dönemlerde Survivor'a katılacak iddiasıyla tekrar gündeme geldi. Peki Okan Kurt kimdir? Okan Kurt hayatı ve biyografisi! Okan Kurt kaç yaşında, nereli?

Ünlü iş adamı Okan Kurt, Survivor'a katılacak iddiasıyla gündeme geldi. Demet Akalın'ın eki eşi olan Okan Kurt kimdir? Okan Kurt hayatı ve biyografisi! Okan Kurt kaç yaşında, nereli? İşte detaylar

OKAN KURT KİMDİR?

Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, küçük yaşlardan beri ticaretle uğraşıyor. 5 yıl Amerika'da eğitim göre iş adamı, 2 yıl da İtalya'da yaşamıştır.

Başarılı iş adamı, 2012 yılında ünlü popçu Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

İş adamı kimliğiyle tanınan Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın "Şerefime Namusuma" klibinde oynamıştır. Bu klip ile oyunculuk yeteneğiyle gündeme gelen Okan Kurt, Şahan Gökbakar'ın "Osman Pazarlama" filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

Okan Kurt kimdir? Okan Kurt hayatı ve biyografisi! Okan Kurt kaç yaşında, nereli?

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