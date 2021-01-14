Okan Karaca kimdir? Okan Karaca hayatı ve biyografisi! Okan Karaca kaç yaşında, nereli?

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OKAN KARACA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1977 (44 yıl yaşında), İstanbul

Boy: 1,64 m

İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı. 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret hayatına atılmıştı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.

Karacan, bu süre içerisinde çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve yine bu yıllar arasına iki radyo programı sunuculuğunu da sıkıştırmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır. Aynı zamanda 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında çalışmaktadır.

Çalışmaları

Televizyon programları

Şakamatik, Show Tv

• Taksi, Kanal D

• Çocuktan Al Haberi, Kanal D

• Sakarazzi, ATV

• Yılbaşı eğlencesi, 2000, ATV

• Sayısal Gece Çekilişleri, TRT

• Sabah Kuşağı, TRT

• Günbe Gün, Fox Tv

• Oyunbozar, Star Tv

• Kabare, Kabare

• Buzda Dans, 2007, yapımcı

• Şarkı Söylemek Lazım, 2007, yapımcı

Tiyatro oyunları

• Sigara Böreği, 2002, Tiyatro Portakal

Televizyon dizileri

• Salacak Öyküleri, 1998, Tilt Mahmut

• Hayat Bilgisi, 2003, (2005-2006 sezonları) Bestele Behçet

• Bir Varmış Bir Yokmuş, TV filmi, 2005

• Sevda Tepesi, 2005, Adem

• Dedektif Biraderler, 2008, Turna

• Çılgın Dershane Üniversite, 2014, Doktor Bilgin

Sinema filmleri

• Çılgın Dersane, 2007, doktor Bilgin

• Çılgın Dersane Kampta, 2008, doktor Bilgin

• Ayakta Kal, 2008, Ömer

• Çılgın Dersane 3, 2014, doktor Bilgin