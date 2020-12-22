Oğuzhan Şahinkaya kimdir? Gübretaş Hissedarı Oğuzhan Şahinkaya mesleği nedir?

Gübretaş Söğüt altın sahası içerisinde 3,5 milyon onsluk altın rezervi bulunmasının ardından Gübretaş kimin ve Gübretaş hissedarları kimler soruları sorulmaya başlandı. Oğuzhan Şahinkaya, Gübretaş altın madeni hissedarlarından birisidir. Peki Oğuzhan Şahinkaya kimdir ve ne iş yapıyor?

Gübretaş Altın Madeni içerisinde bugün 3,5 milyon ons değerinde altın bulundu! Yaklaşık 6 milyar dolar yani 46 milyar TL değerindeki altın madeni hissedarlar ve vatandaşlar arasında büyük yankı uyandırdı. Bunun ardından Gübretaş kimin ve Gübretaş Hissedarlar kimlerdir soruları sıkça sorulmaya başlandı. Oğuzhan Şahinkaya da Gübretaş hissedarları arasında yer almaktadır.

GÜBRETAŞ KİMİN?

GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.) yüzde 75,95'i Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait bir şirkettir. Kalan kısmının yüzde 8,76'sı Oğuzhan Şahinkaya'ya, yüzde 15,29'luk kısmı ise halka açık ve diğer kişilere aittir. Gübretaş kimin sorusunda hissedarlar arasında Oğuzhan Şahinkaya büyük dikkat çekmektedir.

OĞUZHAN ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Oğuzhan Şahinkaya, Bursalı bir iş adamıdır ve eğitimci kimliğiyle göz önündedir. Kendisi gibi eğitimci olan Rasim Şahinkaya ve Nebahat Şahinkaya'nın oğludur. Eğitim hayatında başarılı olan Oğuzhan Şahinkaya, ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde Lisans yapmış ve daha sonra Uludağ Üniversitesi Matematik bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Kariyerinde de eğitime büyük maddi ve manevi destek olan Oğuzhan Şahinkaya, Bursa Şahinkaya Hexagon Koleji ve Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları'nın kurucusu ve sahibidir. Oğuzhan Şahinkaya Gübretaş'ın yüzde 8.76'lık oranının da hissedarıdır. Sahip olduğu eğitim kurumlarının yanı sıra "Şahinkaya Eğitim Vakfı" ve "The Kids Changing The World Charity" gibi kuruluş ve organizasyonların da kurucusudur. Oğuzhan Şahinkaya hayatını eğitime adamış bir iş adamıdır.