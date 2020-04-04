Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin barıştı mı?
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Oğuzhan Koç, Koçak, Magazin

Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin barıştı mı?

3,5 yıllık birlikteliklerini ani bir karar sonrası geçtiğimiz ekim ayında sonlandıran Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çiftinin ortak dostları sayesinde yeniden barıştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

04.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:32
Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin barıştı mı?

Oğuzhan Koç 8 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Zeynep Koçak'tan 2014'te ayrılmış, hiç vakit kaybetmeden Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Yakınlarının "nikah masasına oturacaklar" dediği sevgililer ekim 2019'da da ilişkinin bittiğini duyurmuştu. İddialara göre; ayrılık uzun sürmedi.

İkili, ortak dostları sayesinde barıştı.

Sosyal medyada da birbirlerini yeniden takibe alan sevgililer iddiaya göre; karantina günlerini birlikte geçiriyor.

Kaynak: Snob Magazin

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