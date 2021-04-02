Oğuzhan Koç'tan sevgilisine övgü: Demet'in hastasıyım

Şarkılar dışında senaryo yazdığını da söyleyen Koç, "Bir dizide yer alsanız kiminle oynamak isterdiniz?

Şarkılar dışında senaryo yazdığını da söyleyen Koç, "Bir dizide yer alsanız kiminle oynamak isterdiniz?" sorusuna şu ynaıtı verdi: "Halit Ergenç'in hastasıyım, onunla oynamak isterim. Ayrıca Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz'a da hayranım."

Bahattin-Kıymet Koç

Oyuncu, sevgilisi Demet Özdemir'e de övgüler yağdırdı: "Demet'in de oyunculuğunun da hastasıyım. Hiç konuşmadık ama olursa onunla da oynamak güzel olur."

Kaynak: Hürriyet