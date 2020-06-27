Oğuzhan Koç'tan flaş Ebru Şahin açıklaması Şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu Ebru Şahin ile aralarında çıkan aşk dedikodularına ilk kez cevap verdi

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, tatil yaptığı yerde İbrahim Büyükak ile denize giren Oğuzhan Koç ile görüntülenince, ikilinin arasında aşk dedikoduları çıkmıştı.

'YAPMAYIN GÖZÜNÜZÜ SEVEYİM...'

Oğuzhan Koç iddialar sonrası sessizliğini bozarak, sosyal medya hesabı üzerinden aşk söylentilerini yalanladı.

Koç, "Siz bile inanmıyorsunuz yazdığınız şeye… Yapmayın gözünüzü seveyim ya" diyerek çıkan dedikodulara tepki gösterdi.





Kaynak: Snob Magazin