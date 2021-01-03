Oğuzhan Koç kimdir? Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Koç'un sevgilisi kimdir?

Ekranlara Çok Güzel Hareketler Bunlar ile gelen ve sonrasında sesi ile de izleyicileri büyüleyen Oğuzhan Koç hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Oğuzhan Koç kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? Oğuzhan Koç'un sevgilisi kimdir?

Ekranların sevilen eğlence programında yer almış olan Oğuzhan Koç, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Oğuzhan Koç kimdir? Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Koç'un sevgilisi kimdir?

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan, Refahiye'de Bahattin ve Kıymet Koç çiftinin ikinci erkek çocukları olarak doğmuştur. 13 Mart 1992tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı. Müzik eğitimi veren özel bir koronun (Ali Cengiz Çelenk Korosu) giriş sınavlarına katıldı ve kazandı.

8 yaşında Bursa Devlet konservatuarı hocalarıdan müzik eğitimi almaya başladı, 16 yaşına kadar devam etti. İlkokulun ardından Gazi Anadolu Lisesi'ne girdi, ortaokul ve lise hayatına orada devam etti. Henüz lisede olmasına rağmen grubuyla üniversite şenliklerinde konserler verdi. Ortaokul ve lisede amatör olarak tiyatro ile ilgilendi. Lisede sınıf arkadaşı oyuncu Eser Yenenler ile arkadaş oldu.

Bir yıl İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okudu olmadı. 2005 yılında İstanbul'a geldi, Eser Yenenler'in yanına yerleşti. Grup kurdu çeşitli yerlerde müzik yaptı, şarkı söyledi. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünde okumaktadır.

2007 yılı ağustosunda BKM Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılındaYılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde oynadı. "Çok Güzel Hareketler Bunlar" komedi programında oynadı. Oğuzhan Koç, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" isimli komedi programında sergilediği oyunculuk performansına müzik yeteneğini de ekleyerek kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Oğuzhan Koç, şarkıcı Ferhat Göçer'e söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı vermiştir. 2009 yılındaki Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümündeki "Giden Günlerim Oldu" şarkısı da Oğuzhan Koç'a aittir.

Oğuzhan Koç, Star TV'de 2013 Mayıs ayında Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile beraber 3+1 isimli gece şovuna başladı. Proğramı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren "3 Adam" adıyla devam etmektedir.

Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak ile birliktedir. 8 senelik beraberlikten sonra 2015 yılında ayrıldılar.

ÖDÜLLERİ

2011 - 17. Kral Müzik Ödülleri, 'En İyi Film Müziği' ödülü "Çok Filim Hareketler Bunlar" filmi ile

ALBÜMÜ

2013 - Ben Hala Rüyada

FİLMLER

2015 - Bana Baba Dedi Bana Baba Dedi (Kaan) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat Neşeli Hayat (Timur) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

OĞUZHAN KOÇ'UN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir ile ilişki yaşadığı iddia ediliyor.