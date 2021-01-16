Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri!

Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor Youtube platformu üzerinden seyircileriyle buluştu. Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor şarkısı sözleri nelerdir?

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, yeni klibi ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor şarkısı ile büyük beğeni toplayan Koç, klibi ile de dikkatleri çekti. İşte, Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor şarkı sözleri!

OĞUZHAN KOÇ - HEPSİ GEÇİYOR ŞARKI SÖZLERİ

Söz&Müzik: Oğuzhan Koç, Çağrı Telkıvıran

Hepsi Geçiyor;

Biliyorum çabuk geçer zaman

Zaman bile durur olur yalan

Bilemem belki de alışırım

Muhtemelen de alışamam

Geçmiyor bana inat

Vazgeçme diyor hayat

Bitmeyen umutlarım

Ben de aşka yenildim

Bildiğim ne varsa sildim

Yine de unutmadım

Baktığında mazi yaradır geride kalana

Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana

Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor

Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor