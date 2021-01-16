Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri!
Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor Youtube platformu üzerinden seyircileriyle buluştu. Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor şarkısı sözleri nelerdir?
Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, yeni klibi ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor şarkısı ile büyük beğeni toplayan Koç, klibi ile de dikkatleri çekti. İşte, Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor şarkı sözleri!
OĞUZHAN KOÇ - HEPSİ GEÇİYOR ŞARKI SÖZLERİ
Söz&Müzik: Oğuzhan Koç, Çağrı Telkıvıran
Hepsi Geçiyor;
Biliyorum çabuk geçer zaman
Zaman bile durur olur yalan
Bilemem belki de alışırım
Muhtemelen de alışamam
Geçmiyor bana inat
Vazgeçme diyor hayat
Bitmeyen umutlarım
Ben de aşka yenildim
Bildiğim ne varsa sildim
Yine de unutmadım
Baktığında mazi yaradır geride kalana
Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana
Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor
Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor