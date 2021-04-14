Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkı sözleri! Bence de Zor şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Oğuzhan Koç'un yeni şarkısı Bence de Zor geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 30 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkı sözleri nedir? Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkısının sözleri nelerdir?
Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkı sözleri merak edildi. Peki yeni çıkan Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkısının sözleri nedir?
OĞUZHAN KOÇ - BENCE DE ZOR ŞARKI SÖZLERİ
Umutlarım yine uğradılar bana hepsi seni soruyor
Bulutlar yine toplandılar belli vaktim doluyor
Umutlarım yine uğradılar bana hepsi seni soruyor
Bulutlar yine toplandılar bil kivaktin doluyor
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Dur demeden de bence de zor bence de zor
Aşk çok uzakta beklemiyor beklemiyor beklemiyor
Dur demeden de bence de zor bence de zor
Aşk çok uzakta beklemiyor beklemiyor beklemiyor
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Bitiyor mu dert sende sevince sorma
Kovalandıkça kaçanlardan olma
Göz açıp kapayana gönül alışana kadar
Ah ben ölürsem kalbim burda
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Bitiyor mu dert sende sevince sorma
Kovalandıkça kaçanlardan olma
Göz açıp kapayana gönül alışana kadar
Olmadı dersen kalamam zorla
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkısı Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 36 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Oğuzhan Koç, Çağrı Telkıvıran
Aranje: Çağrı Telkıvıran
Gitar: Doğukan aydın
Kayıt & Editing: Adnan Telkıvıran
Mix & Mastering: Özgür Yurtoğlu