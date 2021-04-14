Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkı sözleri! Bence de Zor şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkı sözleri! Bence de Zor şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkı sözleri! Bence de Zor şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Oğuzhan Koç'un yeni şarkısı Bence de Zor geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 30 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkı sözleri nedir? Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkısının sözleri nelerdir?

Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkı sözleri merak edildi. Peki yeni çıkan Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkısının sözleri nedir?

OĞUZHAN KOÇ - BENCE DE ZOR ŞARKI SÖZLERİ

Umutlarım yine uğradılar bana hepsi seni soruyor

Bulutlar yine toplandılar belli vaktim doluyor

Umutlarım yine uğradılar bana hepsi seni soruyor

Bulutlar yine toplandılar bil kivaktin doluyor

--

Dur demeden de bence de zor bence de zor

Aşk çok uzakta beklemiyor beklemiyor beklemiyor

Dur demeden de bence de zor bence de zor

Aşk çok uzakta beklemiyor beklemiyor beklemiyor

--

Bitiyor mu dert sende sevince sorma

Kovalandıkça kaçanlardan olma

Göz açıp kapayana gönül alışana kadar

Ah ben ölürsem kalbim burda

--

Bitiyor mu dert sende sevince sorma

Kovalandıkça kaçanlardan olma

Göz açıp kapayana gönül alışana kadar

Olmadı dersen kalamam zorla

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkısı Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 36 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Oğuzhan Koç, Çağrı Telkıvıran

Aranje: Çağrı Telkıvıran

Gitar: Doğukan aydın

Kayıt & Editing: Adnan Telkıvıran

Mix & Mastering: Özgür Yurtoğlu

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Nur Sürer Hande Erçel Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkı sözleri! Bence de Zor şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:31:31. #1.14#

title