Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkı sözleri! Bence de Zor şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Oğuzhan Koç'un yeni şarkısı Bence de Zor geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 30 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkı sözleri nedir? Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkısının sözleri nelerdir?

Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkı sözleri merak edildi. Peki yeni çıkan Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkısının sözleri nedir?

OĞUZHAN KOÇ - BENCE DE ZOR ŞARKI SÖZLERİ

Umutlarım yine uğradılar bana hepsi seni soruyor

Bulutlar yine toplandılar belli vaktim doluyor

Umutlarım yine uğradılar bana hepsi seni soruyor

Bulutlar yine toplandılar bil kivaktin doluyor

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Dur demeden de bence de zor bence de zor

Aşk çok uzakta beklemiyor beklemiyor beklemiyor

Dur demeden de bence de zor bence de zor

Aşk çok uzakta beklemiyor beklemiyor beklemiyor

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Bitiyor mu dert sende sevince sorma

Kovalandıkça kaçanlardan olma

Göz açıp kapayana gönül alışana kadar

Ah ben ölürsem kalbim burda

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Bitiyor mu dert sende sevince sorma

Kovalandıkça kaçanlardan olma

Göz açıp kapayana gönül alışana kadar

Olmadı dersen kalamam zorla

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Oğuzhan Koç - Bence de Zor şarkısı Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 36 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Oğuzhan Koç, Çağrı Telkıvıran

Aranje: Çağrı Telkıvıran

Gitar: Doğukan aydın

Kayıt & Editing: Adnan Telkıvıran

Mix & Mastering: Özgür Yurtoğlu