Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık
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Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık

Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Kalp krizi nedeniyle vefat eden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz, hayat arkadaşının mezarını ziyaret etti. Yılmaz'ın ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı sözler yürek burktu. Aylin Yılmaz, "Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı. 23 senedir birbirimize doyamadık" dedi.

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Vefatı büyük üzüntü yaratan Oğuz Yılmaz'ın hayat arkadaşı Aylin Yılmaz, 23 yıllık eşinin mezarını ziyarete gitti. Aylin Yılmaz, mezar ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. Aylin Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı sözler, okuyanları duygulandırdı.

"KALBİM HEP SENİN İÇİN ATACAK"

Oğuz Yılmaz'ın hayat arkadaşı Aylin Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı. 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum... Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak. Canon Aylin Yılmaz"

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Barış Yahya Çinçin
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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Ömür kısa ilk 20 sene birşey anlamıyorsun sonra askerlik üniversite az çalışım para kazanayım evleneyim dersin yaş olur 30 , 20 sene yaşa 50 sinde öl ne anladık hayattan bu kadar sıra bir süre bildiğin rüya , gece gördüğün rüya kadar kısa bir hayat yaşıyoruz
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Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık - Haberler Magazin
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