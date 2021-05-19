Oğuz Yılmaz - Bas Bas Paraları Leylaya sözleri! 'Bas Bas Paraları Leylaya' şarkı sözleri nelerdir?
Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Bas Bas Paraları Leylaya sözleri nelerdir? Bas Bas Paraları Leylaya şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz - Bas Bas Paraları Leylaya sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.
OĞUZ YILMAZ - BAS BAS PARALARI LEYLAYA SÖZLERİ
Cebinde akrep var eli gitmiyor
Leyla döktürüyor dönüp bakmıyor
Kadehleri birbirine çakmıyor usta
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Bas bas paraları leylaya
Bi daha mı gelicez dünyaya
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Hayatını yaşa şükret mevlaya
Hiç götüren varmı öbür dünyaya
Haydi kollarını kaldır havaya usta
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Bas bas paraları leylaya
Bi daha mı gelicez dünyaya
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Farkında değilsin zaman geçiyor
Biraz eğlen fırsat elden kaçıyor
Kim ne yapsa aynı yere göçüyor usta