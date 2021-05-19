Oğuz Yılmaz - Bas Bas Paraları Leylaya sözleri! 'Bas Bas Paraları Leylaya' şarkı sözleri nelerdir?
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Oğuz Yılmaz - Bas Bas Paraları Leylaya sözleri! 'Bas Bas Paraları Leylaya' şarkı sözleri nelerdir?

Oğuz Yılmaz - Bas Bas Paraları Leylaya sözleri! 'Bas Bas Paraları Leylaya' şarkı sözleri nelerdir?
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Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Bas Bas Paraları Leylaya sözleri nelerdir? Bas Bas Paraları Leylaya şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oğuz Yılmaz - Bas Bas Paraları Leylaya sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.

OĞUZ YILMAZ - BAS BAS PARALARI LEYLAYA SÖZLERİ

Cebinde akrep var eli gitmiyor

Leyla döktürüyor dönüp bakmıyor

Kadehleri birbirine çakmıyor usta

---

Bas bas paraları leylaya

Bi daha mı gelicez dünyaya

---

Hayatını yaşa şükret mevlaya

Hiç götüren varmı öbür dünyaya

Haydi kollarını kaldır havaya usta

---

Bas bas paraları leylaya

Bi daha mı gelicez dünyaya

---

Farkında değilsin zaman geçiyor

Biraz eğlen fırsat elden kaçıyor

Kim ne yapsa aynı yere göçüyor usta

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Oğuz Yılmaz - Bas Bas Paraları Leylaya sözleri! 'Bas Bas Paraları Leylaya' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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